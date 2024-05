Ilyen még soha nem volt!

– fogadott minket Bálint László, Bordány egyik legnagyobb baracktermesztője. Május 22-én a budapesti nagybani piacon őszibarackot árultunk. Kilenc nappal döntöttük meg a korábbi rekordot. 2007-ben május 31-én kezdődött a szezon – mondta. Míg Bálint gazda fia, Máté befutott a kistraktorral és a ládákkal, amelybe péntek reggel elkezdik szedni a barackot, a korai szezonkezdet okairól beszélgettünk.

Az enyhe, fagymentes télnek köszönhetően a bordányi Bálint László és fia, Máté már elkezdték szedni a barackot. Fotó: Török János

Volt 4-5 necces éjszaka

A bordányi gazda azt mondta, amióta az eszét tudja, barackkal foglalkozik. Több mint négy évtizede termeszti a gyümölcsöt. Fia, Máté és lányai, vejei is barackkal foglalkoznak. Családi szinten ők Bordány egyik legnagyobb baracktermesztői. A korai szezon egyik oka a rendkívül enyhe tél. Február utolsó napjaiban már virágoztak a fák, 10-12 nappal hamarabb, mint szoktak.

– Én akkor azt mondtam, idén nem lesz barack, mert hat hétig, március elejétől április végéig ki volt téve a fagynak a barack. Volt 4-5 necces éjszaka – mesélte.

Az olaszok megsínylették

Április 20-án elkezdett éjfélkor fagyni, mínusz 3 fok volt, néztem a radarképet, mindenhol felhő borította az országot kivéve nálunk. Aztán itt is beborult. Ha akkor nem jön az a felhő, alig lett volna barack

– magyarázta. Még a mostani eső is jól jött, Bordány térségében esett a legtöbb, 20 milliméter, bár a tavalyi csapadékmennyiségtől még így is el van maradva a térség. Néhány olasz fajta így is megsínylette az áprilisi hideget, nem bírták az 1-2 fokot sem, de Bálint László nem panaszkodik. A fák roskadoznak a gyümölcstől. A Starcrest őszibarackot már a hét eleje óta szedik, becslései szerint 200-300 szem barack van egy fán.

Sok gyümölcs lesz az idén

A bőséges termésnek árnyoldalai is vannak a termelő szempontjából. Egyelőre a tavalyi áron adják a barackot, de ez valószínűleg nem sokáig lesz így. Mivel a korábbi években elfagyott a hazai barack, még mindig rengeteg import érkezik az országba, amire a korábbi években leszerződtek a kereskedők. Erre jön rá a hazai termés, ami túlkínálatot okoz majd. Sok gyümölcs lesz az idén, a barack egészen szeptemberig terem fog. A bordányi gazda szerint 10-20 százalékkal lesz olcsóbb a gyümölcs, mint tavaly. De legalább bőven jut belőle pálinkának.