A füvészkertben is elkezdődött az ősz

Elvirágzott a lótusz, potyognak a színessé vált levelek és a makk a fákról. Szerencsére még jó időben jártunk ott.

Rengeteg érdekességet rejt a SZTE Füvészkert, így nem kell városon kívülre mennünk akkor sem, ha szeretnénk kirándulni egy jót, közben élvezni a természetet is. Bár a tölgyfák már elkezdték makkal szőnyegbombázni az arra járókat és az avart, ez sem tántoríthatott el minket, hogy tegyünk egy sétát még hétfőn. Az üvegházak egyikében már a ritka szépségű Golgotavirág is megmutatta szirmait, és a Vénusz légycsapója is rovarokra vadászik.

A Kaktuszok erdeje után viszont még éppen elcsíptük a Trópusi Lepkekert utolsó napját is, mely nem mindennapi élményben részesítette azt, aki ellátogatott oda. A fóliaház a trópusi esőerdők környezetét adta vissza, és a bábokból itt kikelt színpompás lepkék akár az ember ruhájára is rászállhattak. A sétautat bejárva közel 20 lepkefaj, 400 színpompás, trópusi képviselőjével találkozhattunk. A legszebb talán az Azúr Lepke, melyet utol sem értünk rendesen, így csak egy fotón szerepel.

A lepkék nagy része általában napsütéses időben aktív, ilyenkor a több százan cikáznak a növények között, borongósabb időben pedig szívesen pihennek meg összecsukott szárnyakkal a növények levelein, ágain. A lepkeházban magas páratartalom és 30-35 fok közötti hőmerséklet volt a jellemző, mivel így adták vissza a pillangók otthonos környezetét.