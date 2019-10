A népszerű Tetris Challenge a tömegközlekedésre is hatott.

Hazánkban, de Szegeden is sokak megmutatták már, hogy mit tartalmaz a hátizsákjuk, autójuk, vagy amivel éppen dolgoznak. A népszerű Tetris Challenge ezúttal elérte az SZKT-t is, akik megmutatták, hogy náluk bizony az utas is elmaradhatatlan és nélkülözhetetlen.