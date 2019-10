Mások szemével láthatnak – mobilapplikáció segíti a látássérülteket

Távszem néven hoztak létre hazánkban egy olyan mobilos alkalmazást, mely például a vásárlás, mosás, öltözködés során segíti a látássérülteket. Szegeden is bemutatták.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége egy uniós projekt segítségével Távszem néven indított applikációt a gyengén látók megsegítésére. Az alkalmazást pénteken mutatták be a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahová számos olyan intézményt is meghívtak, ahol nap mint nap megfordulnak látássérültek, így például a kormányhivatalt, az önkormányzatot és az egyetemet is. Egy üzletlánc is képviseltette magát, hiszen az applikáció egy bevásárlás során is sokat segíthet, például az árak és a termékek összetevőinek megállapításában.

Az app megalkotásakor saját életükből merítettek a szövetség tagjai, arra törekedtek, hogy 24 órás segítséget adjanak a sorstársaknak. Például az utcatáblák leolvasásában, különféle dolgok megtalálásában a szobában, vagy éppen megtudni, honnan érkezett egy levél, mit is tartalmaz egy konzerv, de akár a víz- és villanyóra leolvasásában is. Az applikáció létrehozói elmesélték, Csongrád megyében él egy látássérült bácsi, aki korábban sosem használt okoseszközt, viszont most megtanulta a program működését, és már abban is kért segítséget, hogy számolják meg neki, hány tyúk van az udvarán. Másvalaki almát szedett, paradicsomot válogatott, illetve zoknit párosított a Távszem segítségével.

Ehhez nem kell mást tenni, mint letölteni a programot az okostelefonra, regisztrálni rajta, majd ha segítségre van szükség, az operátori központot felhívni, ahol az operátor a sérült telefonjának kameráján keresztül lát mindent. Így tud olvasni, megszámolni és megkeresni tárgyakat. A hívások 30 napig visszahallgathatóak, így például ha egyből nem tudott valaki egy bankszámlaszámot leírni az utaláshoz, bármikor lejátszhatja újra a beszélgetést. Fontos, hogy navigációra nem használható az app, de ha valaki eltéved, segít hazatalálni. Emellett könyvet se lehet vele olvasni, hisz egy beszélgetés maximum 20 perc lehet.