Tizedik lett a kisteleki-balástyai ralicsapat

Hobbiautósok végeztek a legjobb 10 között a nyírádi 24 órás rallycross versenyen. A balástyai és kisteleki barátokból álló társaság erre a versenyre vette és alakította át az autót, mellyel összesen 750 kilométert tudtak megtenni. Sikerükön maguk is meglepődtek, így már be is neveztek a tavaszi fordulóba.

A Veszprém megyei Nyírádon rendeztek nemrégiben 24 órás ralikrosszversenyt. Ennek lényege, hogy a résztvevők fo­­lyamatosan köröznek az 1,3 kilométer hosszú pályán, a végén pedig az nyer, aki a legtöbb kört tette meg. A csapatversenyben annyiszor lehet kiállni szerelni vagy sofőrt cserélni, ahányszor erre igény van. Idén egy kistelekiekből és balástyaiakból álló csapat is részt vett az osztrák szervezésű versenyen, és egyből a top 10-ben végeztek. – Régen mindannyian raliztunk, egy baráti beszélgetésen ötlött fel, hogy poénból újra kellene kezdeni – mesélte Paragi Róbert. – Természetesen ez teljesen más, mint amikor három 15 perces futamon, egyedül mérettettük meg magunkat, de miután megnéztünk a versenyről néhány videót, úgy döntöttünk, belevágunk – tette hozzá. A csapat, amelynek tagja volt még Nagy Sándor, Paragi Attila, Nemes Nagy Zoltán, Gilicze László és Nagymihály Roland, egy olaszországi árverésen vette meg azt a VW Passatot, amelyet aztán a versenyzéshez átalakítottak. – Sok alkatrészt újra cseréltünk, hogy ne ott romoljon el – mesélte Paragi Róbert, aki bevallotta: a legnehezebb rész az egészben az volt, hogy nekikezdjenek a bütyköléshez. – Ehhez képest a verseny már semmi volt. Bár a csapat úgy számolt, hogy a 24 órából 4-et biztosan szereléssel töltenek majd, a gumi- és sofőrcseréken kívül csak egy 20 perces kiállásra volt szükség, amikor a kilyukadt hűtő helyett kellett másikat berakni. Ennek köszönhetően 750 kilométert tudtak megtenni, így a 90 induló közül végül a tizedik helyen végeztek. Ez azért nagy eredmény, mert az indulók 80 százaléka osztrák volt, köztük sok profi csapattal. A verseny második helyezett csapatában például kétszeres ralikrossz Európa-bajnok is ve­­zetett. – Nem számítottunk ilyen jó eredményre, ezen felbuzdulva viszont már be is neveztünk a tavaszi fordulóba – mesélte Paragi Róbert. Ugyanezzel az autóval és ugyanezzel a csapattal vesznek akkor is részt a 24 órás megmérettetésen, ezúttal azonban már tapasztalt versenyzőként állhatnak rajthoz.