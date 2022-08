Értetlenül áll Nagy Mihály a tulajdonosok döntése előtt, mi szerint e hónaptól már nem ő a makói Váll-Ker Kft. ügyvezető igazgatója. Megírtuk, a Continental makói üzemét hagyta ott a Váll-Ker kedvéért; az ügyvezetői poszton itt másfél évet tölthetett. Lapunk a tulajdonosi körhöz közel álló források alapján azt írta, az ok valószínűleg az lehetett, hogy míg a tulajdonosok a megszokott családias, emberközpontú cégben látták a jövőt, Nagy Mihály inkább a multicégtől hozott profitorientált szemlélet híve volt.

Nagy azt mondja, a tulajdonosok az elmúlt másfél évben nem jelezték, hogy gond lenne a munkájával és a döntést követően is hiába érdeklődött. A lapunkban olvasott indokokkal kapcsolatban elmondta, a Váll-Ker az érkezése előtt 6 éven át nem tudott növekedni, árbevétele mindig 4 milliárd körül volt. Utána viszont ez az első évben 6-ra nőtt, idén pedig 8 milliárd fölé várható. Az adózott nyereség a korábbi évi 100 millió helyett tavaly 550 millió volt, idén már az első fél évben is több volt ennél. Abban valóban volt ellentét közte és néhány tulajdonos között, hogy ebből lehet-e idén osztalékot fizetni – ő úgy vélte, a most zajló fejlesztésekre tekintettel ez nem lenne célszerű.

Arról is beszélt, hogy a dolgozók a támogatására aláírásgyűjtést indítottak, és az alkalmazottak 70 százaléka ehhez kézjegyét adta. Ugyancsak elmondta, hogy a legnagyobb üzleti partnerük levélben jelezte, sajnálják, hogy távozik. Hogy miként folytatja, még nem tudja. A cégben 18,75 százalékos tulajdonrésze van – nem döntötte még el, hogy megtartja-e.