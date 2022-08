Augusztus 20-a idén szombatra esik, így a nemzeti ünnep kapcsán nem kaptunk hosszú hétvégét. Általában a többnapos pihenőkre időzíti a magyar családok többsége belföldi kikapcsolódását, így ezek az időszakok jelentik a biztos telt házakat a szállodák számára. Az utolsó nyári hetek azonban enélkül is kikapcsolódásra csábítják azokat, akik ezt megengedhetik maguknak, megyei körkérdésünk alapján ugyanis kiderült, most hétvégén is telt ház van a legtöbb szálláshelyen.

Szegeden elsősorban a szabadtéri játékok legjobban várt előadása az, ami élénkíti a turizmust, sokan a Chicago miatt érkeztek most a városba. Molnár Péter, a Hunguest Hotel Forrás értékesítési vezetője azonban lapunknak elmondta, erre a hétvégére is a többi nyári hétvégéhez hasonló ütemben érkeztek hozzájuk a foglalások, vagyis a nemzeti ünnep miatt nem volt nagyobb az érdeklődés. A teljes telt házat 2-3 hete érték el. A szállóban egyébként sztárvendéggel készülnek augusztus 20. tiszteletére: Csordás Tibi szórakoztatja majd az érdeklődőket.

Megkérdeztünk egy kisebb szálláshelyet is. Az Illés Hotelben már hónapokkal ezelőtt megtelt ez a hétvége, ahogyan az összes többi kiemelt is. Illés-Németh István tulajdonos elmondta, a szabadtéri előadásnapjaira és a nemzeti ünnepre is minden évben nagy az érdeklődés, így ezeket a hétvégéket emelt áron tudják értékesíteni. Hozzátette, az egyéb hétvégék, sőt a hétköznapok többsége is nagyjából 100 százalékos telítettséggel ment náluk idén nyáron.

Mórahalomra a tapasztalatok szerint még hosszú hétvégék esetében sem elsősorban a nemzeti ünnep programjai miatt érkeznek vendégek, így a mostani szombat is egy átlagos hétvégét jelent a Colosseum Hotelben foglaltság szempontjából. Tóth Béla szállodaigazgató elmondta, ahogyan az szinte az egész augusztusra jellemző volt, telt házzal üzemelnek most is. Mint mondta, ez a hónap nagyon kedvelt, sokan ilyenkorra időzítik éves szabadságukat.

A makói Hotel Glorius az államalapítás ünnepe alkalmával különleges élményt kínál vendégeinek: teraszáról kitűnően látható lesz az augusztus 20-i tűzijáték. A szálloda sales managere, Jakab-Bereczky Edit Tünde azt mondta, a nyáron eddig mindegyik hétvégéjük telt házas volt, és bár most egy kicsit nehezebben indultak be a foglalások, arra számítanak, hogy ugyanez lesz huszadikán. A vendégeket ráadásként pénteken és szombaton zenés vacsoraesttel – pénteken pálinkakóstolóval is – várják. Az ünnepi vacsorára külső vendégeket is szívesen látnak az étteremben.