– Ezzel a beruházással egy olyan álmuk valósul meg a szentesieknek, amire hosszú évek óta vártak. A piac több, mint bevásárlóhely: szükség van ilyen találkozási pontokra, ahol tudunk egymással szót váltani. Bízom abban, hogy egyszer nemcsak csütörtökön és vasárnap, hanem a hét minden napján lesz itt élet. Ne csak két napról szóljon ez a piaccsarnok – mondta el az átadón Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője.

Fotó: Kovács Szilvia

Mint Szabó Zoltán polgármester elmondta, voltak kétségek a csarnok sorsával kapcsolatban. A város még 2017-ben nyert pályázati forrást egy fedett piaccsarnok építésére, de a beruházás nem akart valósággá válni. Előbb az eredeti terveket kellett átdolgozni, mert a közbeszerzésen beérkezett árajánlatok legolcsóbbika is jóval drágább volt, mint a rendelkezésre álló keret, így más építészeti karakterrel tervezték újra a csarnokot.

Ezután a bontási munkákat is csak a tervezettnél később kezdték meg. Végül hosszas várakozás után idén nyárra készült el az Apponyi téri zöldségpiacon egy összesen 700 négyzetméteres, részben nyitott, részben zárt piaccsarnok elárusító helyekkel és üzletekkel. Az asztalok mellett hét pavilon és szociális helység is készült, a csarnok pedig temperáló fűtést kapott. Szabó Zoltán hozzátette, van még feladatuk, ilyen például további parkolóhelyek kialakítása.

Fotó: Kovács Szilvia

– Egy mai kornak megfelelő, műszakilag és esztétikailag is egy új csarnokot adhattunk át, ami remélhetőleg a vásárlóknak is kiszolgálja az igényeit. Az épület legnagyobb erénye, hogy minden üzlet külön kezelhető energetikai szempontból. Egy későbbi beruházásban napelem telepítését is tervezzük az épület tetején – magyarázta Takács Gábor tervező.