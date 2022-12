– Közlekedési miniszterként a minap az asztalra csaptam, és arra kértem a kollégáimat, hogy nézzük meg, miként lehet a tramtrain menetrendben részben vagy egészen 20 perces követési távolságot érvényesíteni. Szeretném, ha februárra ezt az adósságunkat is törlesztenénk. Ez egy nagyon komoly előrelépés lesz, és hatalmas szervezést igényel – mondta Lázár János. Beszélt arról is, hogy megkereste a mindszenti komp üzemeltetője. A miniszter szeretné nemcsak a mindszenti, hanem az összes Dunán és Tiszán közlekedő komp működését komfortosabbá tenni, ehhez támogatást is nyújtanak.

– Szeretek olyan emberekkel találkozni, akik más szemszögből látják a dolgokat, mert a kormányzatban vagy egy minisztériumban ülve, az elefántcsonttoronyból minden nagyon szépnek tűnhet. Én jobban szeretek a dolgok mélyére nézni. Ha egy buszsofőrrel beszélek, vagy egy mozdonyvezetővel, többet megtudok sokszor, mint ha a főnököket kérdezem meg. Az ársapkát is úgy ellenőriztem, hogy Makón végigjártam üzleteket, bementem a henteshez, nézelődtem, hogy ki mit vásárol, és be tudtam számolni kormányülésen, hogy mi mennyibe kerül. Attól félek, hogy a parlamentben kevesen tudnák megmondani, hogy ma Magyarországon mi mennyibe kerül a hétköznapi életben. Az a jó, hogyha az ember tisztában van a valós viszonyokkal saját maga és a döntései szempontjából is. Margaret Thatcher annak idején rendszeresen egy kendőt kötött a fejére és elment tejet venni. Ha a tej ára rendben volt, akkor úgy érezte, a kormány sikeres – emelte ki Lázár János, aki a rádióinterjúban bejelentette, hogy a következő hetekben busszal és vonattal is utazik majd, hogy minél több tapasztalata legyen a tömegközlekedés valós helyzetéről.