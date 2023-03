Végéhez közeledik a mórahalmi vásártér egy részének lefedése. Látványosan kiemelkedett egy torony a bejáratnál és majdnem kész a tető. Mint korábban megírtuk, tíz év alatt a mórahalmi vásártér fő vásárlói útvonalainak teljes befedését tervezi a város. A mórahalmi állat- és kirakodóvásár országos ismertségű, 20-30 ezer vásárló is megfordul itt egy-egy hétvégén, minden hónap harmadik vasárnapján. Egy vidékfejlesztési pályázat 91 milliós támogatásának és az önkormányzat által biztosított önerőnek köszönhetően kerül tető a vásártér fölé, ami biztosítja, hogy az időjárás viszontagságai ne befolyásolják a vevőket és az eladókat.

Fotós: Török János

A vásártér befedése mellett egyéb újításokkal is találkozhatnak majd vásározók. Látványos torony épül a kapunál, a felújítás során egy olyan napelemes rendszert telepítenek, amelynek csúcsteljesítménye 10 kW lesz. Emellett online beléptető rendszert alakítanak ki, fásítanak, utakat újítanak fel és járdát építenek, szelektív hulladékgyűjtőket szereznek be, köztéri padokat helyeznek el, kerítést építenek, kamerarendszert alakítanak ki. Ezen kívül 30 férőhelyes kerékpártárolót, 10 információs táblát helyeznek ki, valamint kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységeket építenek ki. A fedett elárusítóhelyek kialakítása és a zárható asztalok beszerzése mellett városvezetés már a jövőre is gondol: az önkormányzat a piac mellett további területet vásárolt, hogy igény esetén terjeszkedni tudjon majd a vásár. A munkálatok a tervek szerint március végére fejeződnek be, így tavasszal már a felújított és megszépült vásártér várja Mórahalomra a vásározókat.