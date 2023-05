Átadták szerdán Szegeden a Merkapt új, csaknem 2000 négyzetméteres alapterületű raktárépületét, ami nem csupán egy raktár, hanem oktatási központként is működik. Az ünnepélyes átadón Szemán Róbert, az épületgépészeti cég igazgatósági tagja elmondta, hogy a Merkapt egy fővárosi vállalkozás, és nagyon büszkék lennének, ha egy ilyen korszerű csarnokuk lenne Budapesten, mint a most átadott szegedi épület. Hozzátette, hogy maga az épület és a raktározási technológia is megfelel a legkorszerűbb követelményeknek.

A cégvezető azt is elmondta, hogy számukra a legfontosabb az együttműködés a szegedi és környékbeli partnerekkel. Arról is beszélt, hogy ha csak lehet, igyekeztek környékbeli vállalkozókat foglalkoztatni.