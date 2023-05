A megfigyelési körzetek feloldásával megszűntek hazánkban a madárinfluenza miatti területi korlátozások. Az uniós és hazai jogszabályokban előírt feltételek teljesülésével már zavartalanul folyhat a belföldi és az uniós szállítás Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékből is.

Azonban a jelenleg importtilalmat alkalmazó harmadik országokba továbbra sem kezdődhetnek meg a szállítások, és erre leghamarabb az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) vonatkozó előírásai szerinti mentesség visszanyerését követően kerülhet sor. A harmadik országokkal kapcsolatos kereskedelmi információk megtalálhatóak a Nébih tematikus aloldalán.

A kedvező járványügyi helyzet miatt az országos főállatorvos módosította a baromfik betelepítésére és mozgatására vonatkozó ideiglenes szabályokat. A részletes szabályok szintén a tematikus aloldalon érhetőek el.

A pozitív változások ellenére a Nébih most is felhívja a baromfitartó gazdák figyelmét, hogy a vírus behurcolásának és a betegség újbóli megjelenésének veszélye még mindig óriási kockázatot jelent, ezért a felelős állattartás és a járványügyi előírások betartása változatlanul kiemelt jelentőséggel bír.

A madárinfluenza betegséggel kapcsolatos információk, tájékoztatók elérhetőek a Nébih tematikus aloldalán.