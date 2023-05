Fél évvel ezelőtt látogattunk el legutóbb a Fatima Ház Alapítvány ásotthalmi táborhelyére, amelyet tavaly sikerült megvásárolnia Kiss Erzsébet kuratóriumi elnöknek a szegedi önkormányzattól. Az első nyár rengeteg gazolással, kútjavítással és a gondnoki épület részleges felújításával telt. A munka a hidegebb hónapokban sem állt meg, a gondnoki épületet sikerült mára teljesen felújítani, a vakolathibákat kijavítani, a maroknyi önkéntes csapat újrameszelte és adományként kapott bútorokkal be is rendezte az épületet, amely hét ember elszállásolására alkalmas immár. Felújították a főzőfülkét és a vizesblokkot is.