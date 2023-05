Magyarország és Szerbia új kőolajvezeték építését készíti elő Algyő és Újvidék között, ami hozzájárul mindkét állam ellátásbiztonságának javításához – ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be a napokban. Mint mondta, a Mol és a Transnafta között folynak az egyeztetések a beruházásról. Az erről szóló szerződést a júniusra tervezett szerb–magyar kormánycsúcson írhatják alá.

Éppen ezért megkerestük Molnár Áront, Algyő polgármesterét, akinél arról érdeklődtünk, hogy kaptak-e bármilyen tájékoztatást a beruházásról, és van-e információjuk arról, hogy pontosan mely részét érinti majd a településnek a vezeték. Elmondta, eddig még semmilyen jellegű tájékoztatást nem kaptak a beruházásról sem a Mol, sem a minisztérium részéről, így pontos információkkal egyelőre nem rendelkeznek.

Ugyanakkor a településvezető örömét fejezte ki a hír kapcsán, hiszen úgy véli, hogy minden ilyen jellegű fejlesztés ad még jó néhány évet az algyői szénhidrogén bányászatnak. Kiemelte, információik szerint a Mol több beruházást is végez a közeljövőben Algyőn, és azt remélik, hogy ezek a fejlesztések mindazt erősítik majd, hogy ne tűnjön el a településen a szénhidrogén bányászat úgy, ahogyan a zalai térségben elveszett.

Megjegyezte, emellett a munkálatok a Mol részéről egy jövőképet is adnak majd arról, hogy a cégcsoportnak milyen elképzelései vannak Algyővel. Hozzátette, olyan infrastruktúra és humánerőforrás van Algyőn, amelyre a Mol is felfigyelt, és vélhetően erre támaszkodva fejlesztenek majd a jövőben.

Kitért arra is, hogy mindig jó kapcsolat volt az önkormányzat és a Mol között, azonban ez az elmúlt két év alatt jelentősen felélénkült, több területen is közösen dolgoznak, amelynek előbb-utóbb kézzel fogható eredményei is lesznek. De a partnerségnek köszönhetően segíti a települést a cégcsoport a társasági adójával (TAO), valamint korábban közösen, az ipari parkkal együttműködve újították meg a körforgalmat a 47-es főúton a Mol töltőállomásnál. Emellett a Mol gyakran Algyőn tartja meg a programjait, így a családi napját is. Molnár Áron elmondta, folyamatosan tárgyalnak a régióvezetővel, aki nyitott az új ötletekre, és már kialakulóban vannak a közös terveik is.