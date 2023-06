A Körös-Maros Nemzeti Park területén, az Európai Unió támogatásával, már több mint 10 éve működik a kék vércse program. Hogy növekedjen a fokozottan védett kék vércsék száma, ehhez a varjakra is szükség volt. Ugyanis a kék vércsék nem raknak saját fészket, hanem előszeretettel költöznek be a varjak fészkébe, amik addigra már üressé válnak, mert a varjúfiókák kirepülnek. A program hatására nemcsak a kék vércsék száma gyarapodott, hanem a vetési varjaké is