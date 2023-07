Néhány napja jelentették be, hogy a belváros rendezésének második és harmadik üteméről is aláírta a polgármester a szerződést a közbeszerzési eljárás során győztes pesti vállalkozóval.

Fővárosi cég nyerte a munkát

A belváros rendezésének első ütemében a Bakay-kutat és környékét, valamint a Szent Antal utcát újította fel a város. Az előbbi több mint 50 millió forintba került, az utóbbi 100 millióba, amit egyébként, mint az elhíresült, a polgármester feleségének sógora álmodott meg.

A második és harmadik ütem munkálatait a Trigon Home Kft. végzi, a felújítások nem csupán esztétikai okból szükségesek. A rengeteg beton a mai klimatikus viszonyoknak, környezeti- és várostervezési irányelveknek sem felel meg

– írta a gyorshír szolgálat.

A zöldterület zöldítése jövő tavaszra készül el

Az Ótemplom köré, a tervek szerint 1500 cserjét, évelőt és díszfüvet ültetnek, a templom körbejárható lesz. A Magtár körüli sétányon új, téglaburkolatú járdát építenek, kerékpártárolókat helyeznek el, illetve új padokat és kukákat telepítenek.

Ez itt a főtér, de mégis az egyik legelhanyagoltabb része a belvárosnak

- ezt már Márki-Zay Péter polgármester mondta az MZP őszintén című videóműsorban. Valóban, a Sarokház előtti tér galéria felőli oldalán már a padokat és a kukát is szinte teljesen ellepte a gaz.

Van itt egy gyönyörű, régi védőfal az Ótemplom körül, most itt egy átjárót is nyitunk, amin át lehet jutni az Árpád és az Oldalkosár utcák felé. Felújítjuk a téglafalat is, ha már ilyen gyönyörűen meg van újítva az Ótemplom. Egy teljesen új koncepciót kap majd a Sarokház előtti rész. A sikeres közbeszerzés után a munkát már kiadtuk, ennek jövő tavaszra el kell készülnie

– hangsúlyozta a videóban.

A tavaly beharangozott parkolóház körül nagy a csend

A polgármester ott, illetve a hivatalos Facebook oldalán harangozta be azt is, hogy a Sarokház előtti tér sétautakkal ellátott pihenőövezet lesz. Víztakarékos, visszakeringetős vízjátékkal, valamint interaktív elemekkel, változó mélységű medencerészekkel, vízi növényekkel ellátott medencét is kap. Zöldítik a tramtrain-vonal melletti részt is.

Többek véleménye szerint, miközben a város útjainak és járdáinak egy része már szinte járhatatlan, ez a beruházás is várhatna még, akárcsak a városháza tornya- és a toronyóra felújítása, illetve a városháza és a kőfal tervezett megvilágítása is.

Márki-Zay Péter, tavaly októberben, a felújított Bakay-kút és környéke átadásán az Ótemplom és a Sarokház körüli tér megújítása mellett még azt is megemlítette, hogy terveikben szerepel a Rossmann mögött egy kétszintes parkolóház építése, amire valóban nagyon nagy szükség lenne, de erről egyelőre nagy a csend.