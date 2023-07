Mi legyen a háziállattal, amíg nyaralni indul a család? Vagy utazik velük, vagy egyedül hagyjuk a lakásban és rábízzuk a napközben átjáró szomszédra. De mi van, ha ő nem ér rá? Ilyenkor küldhetjük kutyapanzióba, hiszen a kutya is társaságra vágyik, főleg más kutyákéra, de törődésre is! Nyáron az árnyék, a fokozott folyadékfogyasztás, a pihenés ugyanolyan fontos neki, mint az embernek. Ezért lehet jó megoldás a kutyapanzió, bár az sem mindegyik ebnek való!

Kell a beszoktatás

– A kutyákat kiskoruktól kezdve szocializálni kell, vagyis figyelni arra, hogy minél többet legyenek emberek, kutyák társaságában. Csak így szokják meg a közösséget, az alkalmazkodást – magyarázta Zentai Gábor, az Állati Jó Panzió tulajdonosa. A menhelyről kivett kutyák nehezebben fogadják el az idegen helyet, így a kutyapanziót is.

Ezért fontos mindegyik házőrző számára a beszoktatás. A nyaralás előtti hetekben 3-4 alkalom erre elegendő, de van, amikor egy alkalom is, hogy később több napot panzióban tölthessen. Lényeges, hogy a beszoktatás alatt kiderüljön, hogy a kutyus is elégedett a hellyel, és a gazdi egyetért a panzió házirendjével. Ugyanis a felelős állattartónak fontos négylábúja nyugalma, kiegyensúlyozott kutyát szeretne visszakapni.

Napközi vagy ottalvás

A szolgáltatások köre a kutyapanziókban változatos – van, ahol napközi is működik. Ez azt jelenti, hogy a kutyus reggeltől délutánig időzik a panzióban, gazdija estére hazaviszi. Ha több napra marad, „ottalvósnak”számít, az már panziós ellátás. Egy igényes, kutyabarát helyen az állatok egész nap szabadon játszhatnak, ebbe beleférhet a kaparás, az ásás, a pancsolás, a szaladgálás, a pihenés: olyan, mint egy szabadidőközpont. Néhol még kutyakiképzést is kérhet a gazdi.

Ez legyen a hátizsákban

Panziója válogatja, mit biztosít a vendégei számára – van, ahová az eledellel együtt veszik be, és jó, ha olyan párnát, ruhadarabot is visz magával, ami a gazdira emlékezteti. Sokan az otthoni tálkával, vizes edénnyel felszerelkezve érkeznek, mindez biztonságot, megnyugvást adhat az ölebnek. A kötelező oltásokat igazoló oltási könyv nem maradhat otthon, és kritérium az is, hogy csak egészségesen mehet közösségbe. Pórázra nincs szükség, megbízható helyről nem tudnak elszökni.

– Lényeges, hogy a gazdi őszintén mondja meg, hogy a kutyus milyen fontos tulajdonságaira figyeljünk: például sokat szűköl, vagy nem bírja a pulikat. Hasznos röviden leírni a legfontosabb utasításokat, amiket én is betartatok a kutyával – mondta el Zentai Gábor, hangsúlyozva, az árképzésnél szempont, hogy a kevésbé jómódú gazdik is panzióba adhassák kedvenceiket.