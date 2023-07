A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 567 ezer 800 forint volt idén májusban, ez 17,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül pedig 377 ezer 600 forint volt – közölte a napokban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Azt is írták, hogy a reálkereset 3 százalékkal csökkent, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért 21,5 százalékos növekedése mellett. A bruttó mediánkereset pedig 449 ezer 100 forint volt, 17,8 százalékkal meghaladva az egy évvel korábbit. Ezt egyébként úgy határozzák meg, hogy sorba rendezik a fizetéseket, és a középső érték a medián, amelynél az emberek fele kevesebbet, másik felük pedig többet keres.

Érdemes megjegyezni, amit már többször is írtunk, hogy az átlagbért csak Budapesten és Győr-Moson-Sopron vármegyében viszik haza az emberek, másutt nem. Arról is írtunk már többször, hogy a keresetek tekintetében Csongrád-Csanád jóformán az örökös középmezőnyben van a fővárost és a 19 vármegyét elemző rangsorban. Most sincs ez másként, igaz, most visszaestünk a 12-ik helyre, nálunk a havi nettó átlagos kereset az I. negyedévben 308 ezer 295 forint volt. Területi szintű adatok egyelőre 2023. I. negyedévre állnak rendelkezésre a KSH Fókuszban a vármegyék című kiadványából, akkor az országos havi bruttó átlagkereset 546 ezer forint volt, míg az adókedvezmények nélküli nettó átlagbér 363 ezer forintot tett ki.

Idén márciusra vármegyénkben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélkül számolt havi nettó átlagkeresete – közfoglalkoztatottakkal együtt – az egy évvel korábbihoz képest 9,5 százalékkal 308 ezer forintra nőtt. Ezzel elmaradtunk az országos növekedési mértéktől, ami 10,8 százalék volt és a KSH megállapította azt is, hogy az alkalmazottak vármegyénkben 15 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál.

Amennyiben az adatokat böngésszük, elmondható, hogy vármegyénkben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete – közfoglalkoztatottakkal együtt – 308 ezer 295 forint volt.

Nemzetgazdasági áganként azonban nagy a szórás, hiszen az információ és kommunikáció területén dolgozók havi nettója több mint 454 ezer forint volt az idei I. negyedévben, a vendéglátásban viszont nem érte el a 204 ezret. A művészet és szabadidő területén havi nettó 246 ezer körül mozgott az átlag, a mezőgazdaságban átlagosan 248 ezret lehetett hazavinni havonta, a feldolgozóiparban majdnem 315 ezret, a kereskedelem területén pedig valamivel több mint nettó 272 ezer forintot. Az oktatás területén a nettó átlag 382 ezer volt vármegyénkben az I. negyedévben, az egészségügyi szolgáltatásban pedig 305 ezer forint, míg a közigazgatásban több mint 318 ezer forintot vihettek haza az alkalmazottak.