Lengyel Csaba, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke arról beszélt, hogy egy nagyon logikus és hosszú folyamatnak értek a végére, amelynek köszönhetően most már nagyon fontos funkcionális egységet alkot az egyetemmel a deszki kórház, mely igen magas szinten végzi a tüdő- és szívbetegek ellátását. Hozzátette, a deszki intézményben zajló tevékenység kiegészíti az egyetem profilját, éppen ezért mindig is nagy hangsúlyt helyeztek erre a területre. Emlékeztetett, az egyetem és a deszki kórház ezer szállal fűződik egymáshoz, hiszen 1989 óta itt működik a tüdőgyógyászati tanszék, valamint a kardiológiai ellátásnak is nagyon stabil hátterét adja Deszk a rehabilitáció területén. Az elnök leszögezte, most eggyé vált, ami összetartozott.

A sajtótájékoztatóval egybekötött fogadáson a deszki centrum vezetője, Bálint Beatrix legfőképp az intézmény múltját idézte fel. Beszámolója szerint az 1880-ban kastélynak épített, 7 hektáros parkkal rendelkező épületben 100 éve zajlik egészségügyi ellátás. Először a tbc-s gyerekek kórháza volt, majd a második világháború alatt az árva zsidó gyerekek otthonául szolgált, utána ismét a tbc-s gyermekek gyógyítása zajlott itt. Az országban egyedülálló módon csak Deszken foglalkoztak a csont-tbc-s gyerekekkel. Később kiterjesztették az ellátást, akkor kezdtek a tüdőgyógyászatra fókuszálni, majd az új szárny megépítésével elkezdődött a kardiológiai rehabilitáció is. Ezután kapcsolódtak be az egyetem tudományos munkájába, most pedig erre a több évtizedes alapra építkezve centrummá váltak.

Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte jelenlétével Király László, Deszk polgármestere is, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ami mindenki másnak egy gyönyörű épületegyüttes, az a deszkiek számára a múltjuk legszebb időszaka. Rámutatott, az épület rengeteg lehetőséget kapott és adott már az évtizedek során, és ezek mindegyike megerősítette a települést.