Alig több mint egy hónapja adták át Bakson a Kolozsvári utcában a felújított és bővített kisboltot, amelyben a május végén megszűnt postahivatalnak is kialakítottak helyiséget. A szolgáltatást két képzésben részesült alkalmazott biztosítja.

Ritkán járok a postára, viszont elég nagy változás, hogy a régi, megszokott helyről a százforintos boltba költözött

– mondta érdeklődésünkre a bicajára támaszkodó Szokolné Kovács Rebeka. Azzal toldotta meg, nagyon jó, hogy megmaradt Bakson a postai szolgáltatás, és nem kell a közeli településekre buszozni, vagy valakit megkérnie, vigye el Csanytelekre, Ópusztaszerre vagy Kistelekre, hogy befizesse a csekket, feladjon vagy átvegyen csomagot. Erzsi néni annyit tett hozzá, eleinte furcsa volt – neki még egy kicsit most is –, hogy a boltba kell menni postára, de kezdi megszokni. Főleg férfiakat az is motiválja, hogy szerencsejátékra is lehetőség van, a lottókon kívül többek között játszhatnak tippmixet és totót.

A vegyesbolt közelében találkoztam három csokit majszoló nővel, ők arra panaszkodtak, hogy csomagot nem lehet feladni és átvenni, és a pénzes utalásokkal is gond van – ezek elintézéséhez Csanytelekre kell utazni. Az autóban ülő Tamara azt mondta, rendszeresen jár a boltba, a postára is, és szerinte az a legfontosabb, hogy Bakson megmaradt a Posta-kirendeltség. Ezzel mindenki egyetértett.

Pár méterre voltam a százforintos bolttól, odaérve megemlítettem az egyik neve elhallgatását kérő alkalmazottnak, mit hallottam.–

Magát félreinformálták!

– reagált azonnal, majd azzal folytatta, hogy az emberek mindent elintézhetnek náluk, csak türelmesebbnek kellene lenni és figyelni az értesítőkre.

Ugyanis, ha a postás nem talál otthon valakit, a régi gyakorlat szerint értesítőt hagy, amelyen szerepel az időpont, mikor veheti át például a pénzt a postapartnernél, vagyis nálunk. Általában már másnap délelőtt. Sajnos, türelmetlenek és nem olvassák el figyelmesen az értesítőt

– zárta mondandóját. Beszélgetés közben bementünk az épületbe, a postai részen legalább nyolcan álltak sorba.