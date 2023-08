Éppen most ért véget a kivitelező képviselőjével és a műszaki ellenőrrel a helyszíni bejárás, és azt tapasztaltam, hogy az ütemtervnek megfelelően haladnak a beruházás munkái. Öröm, hogy most is olyan céggel dolgozhatunk együtt, amelyik pontosan tartja a részhatáridőket és az óvoda vezetésével együttműködve minden észszerű kérést teljesít