Nem is gondolná az ember, hogy mennyire fontos a kémények karbantartása, amit a katasztrófavédelem kéményseprői végeznek. Ők nemcsak szerencsét hozhatnak, hanem életet is menthetnek a munkájukkal. A kéményseprők már javában járják a településeket. A folyamat úgy zajlik, hogy a ház kapujára kiírják, hogy melyik nap jönnek, és aznap az összes lakást bejárják. Azonban az sem nagy baj, ha akkor éppen nincs otthon senki, lehet másik időpontot is kérni. Viszont előbb-utóbb be kell engedni a kéményseprőket, mert kötelező, ráadásul mindenkinek saját érdeke is. Magánszemélyeknek a kéményseprés ingyenes. A társasházakhoz maguktól mennek seperni, viszont a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez időpontot kell velük egyeztetni. Az időpontfoglalás, ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes.

A katasztrófavédelem arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan csak a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek a legleterheltebbek és többet kell várni az ellenőrzésre. Tavaly a lakossági ügyfelek 30 százaléka szeptemberben foglalt időpontot. Azt javasolják, hogy ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb. A kéményseprők a fűtési szezonon kívül is elérhetők, ajánlott ilyenkor felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes kéményellenőrzést. Nyáron gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is. Tavaly a három nyári hónap alatt alig 4500-an foglaltak időpontot az ingyenes kéményellenőrzésre.

Ha gázzal fűtünk, a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástüzekhez, szén-monoxid-mérgezésekhez is vezethetnek.