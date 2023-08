Ledes lámpákra cserélik a mostani, már elavult izzókat a szatymazi villanyoszlopokon. Barna Károly, a település polgármestere elmondta lapunknak, összesen 407 lámpatestet cserélnek le. Ez egyébként nem olcsó, az önkormányzat 43 millió forint + áfát fizet a kivitelezőnek, de a polgármester szerint megéri a befektetés. Mégpedig azért, mert a korszerűsítés után éppen fele akkora energiamennyiséget fogyasztanak majd a lámpaoszlopok, mint most. Ez nem azt jelenti, hogy a költség is feleződik, de közel lesz ahhoz. A rendszerhasználati díj, és egyebek emelnek még kicsit rajta, de összességében megéri a váltás. Barna Károly azt is elmondta, hogy szakemberekkel fényerőmérést végeztettek a mostani lámpáknál, és ezt megismétlik majd a ledes izzóknál is, és abban bíznak, hogy nem lesz komoly különbség a kettő között.

Korábban megírtuk, hogy a képviselő-testület még a tavaly decemberi ülésén döntött a megemelkedett energiaárak miatt a közvilágítás korszerűsítéséről. Elsőként a belterületi mellékutcákban, majd a külterületi utcákban, végül a főutcákon zajlik a lámpatestcsere. A kivitelező arról tájékoztatta a települést, hogy a munka nem jár áramszünettel, és az is jó hír, hogy a napközben lecserélt lámpatestek már aznap este világítanak.

Nem Szatymaz az egyetlen település, amelyik a megemelkedett energiaárak miatt a korszerűsítés mellett döntött. Algyőn összesen 822 darab lámpatest van, ott az MVM Lumen Kft.-től kapott árajánlatok ismertetése után döntött úgy a képviselő-testület, hogy szakaszosan korszerűsítik a közvilágítást, idén 70 millió forintot különítettek el a célra. Ott a fejlesztéssel a jelenlegi árak mellett éves szinten 20 és fél millió forintot spórolnak, tehát három és fél év alatt megtérül a beruházás.