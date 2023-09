A mezőgazdaság és az önellátás jelentősége az utóbbi időben megnőtt az éghajlatváltozás, a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború negatív hatásai miatt. A helyi termelők és termékeik nemcsak a regionális élelmiszer-ellátásban, hanem a munkaerő-piaci folyamatokban is döntő szerepet játszhatnak

– olvasható abban a pályázatban, amelyet a Közbeszerzési Értesítőben tett közzé a DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség. A pályázat célja tulajdonképpen a munkaerő-fejlesztés, és ez most azért különleges, mert úgynevezett határon átnyúló projektről van szó, amelyben magyar részről Csongrád-Csanád vármegye, román oldalról pedig Arad és Temes megyék vesznek részt.

A kiíró azt várja, hogy – ha sikeres lesz az előadás- és bemutatósorozat – akkor új munkahelyek létesülnek a régiókban, ahol a helyben megtermelt jövedelmet helyben költik el, és a rövid ellátási lánc mérsékelheti az inflációt és csökkentheti a környezetkárosítást is. Ráadásul a helyi termékek fogyasztása erősíti a regionális identitást és csökkentheti az elvándorlást. Azt is leírták, hogy a kezdeményezés célja a hátrányos helyzetű csoportok és a tartósan munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítése. Vagyis a végső cél a munkaerő, és azzal a vársárlóerő helyben tartása.

A pályázatra jelentkezőknek erre kell egy stratégiát kidolgozniuk, vagyis például arra, hogy megfelelően tájékoztassák a lehetőségekről a helyieket. A kiíró szerint ugyanis a munkaerőpiacról kiesett emberek foglalkoztatásának egyik leggyakoribb akadálya, hogy az információhiány,vagy a munkáltatók hozzáállása miatt kisebb az esélyük az elhelyezkedésre.

A problémát nem lesz egyszerű megoldani, de első lépésként egy tájékoztató és szemléletformáló rendezvénysorozatot szerveznek a helyi munkáltatóknak.

Mivel meglehetősen összetett a pályázat, részfeladatokra bontották. Az egyik ilyen a napelemekkel kapcsolatos. A tapasztalat ugyanis az, hogy az említett térségekben egészen egyszerűen nincs elég szakember, aki tudna napelemrendszereket telepíteni. A pályázó egyik feladata éppen ezért egy felmérés készítése lesz, a régióban a napelemtelepítéshez szükséges munkaerőhiányról.

A legfontosabb rész pedig a felzárkóztatás lesz. Azt is írták, hogy a térségben jelen van egy nem regisztrált inaktív és eltartott réteg, akiket be szeretnének vonni a dolgozók közé. A nyertes pályázónak őket is el kell érnie, és meg kell kérdezni például azt, hogy milyen bérért, munkakörülményekkel és foglalkoztatási formában lépnének vissza a munkaerőpiacra. Emellett természetesen fontos az elvándorlás megakadályozása is. Ehhez pedig ki kell dolgozni egy határokon átnyúló tehetségvonzó és megtartó tervet.