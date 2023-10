A vállalkozói és tulajdonosi szemlélet alapvető attitűdje, hogy a cégvezető legyen kreatív, nyitott, kockázatvállaló, ugyanakkor kellően megfontolt – enélkül esélye sincs a változásra

– állítja Palotás Sándor, akinek pályáját elnézve ezen képességekért sosem kellett a szomszédba mennie.

Professzionális sokoldalúság

Változatos kezdésre emlékszik vissza: pályakezdőként egy informatikai cégnél helyezkedett el, közben információs rendszerprogramozói diplomát szerzett, de vállalkozóként saját ötleteinek megvalósításába is belekóstolt, később hírszerkesztő-riporterként is fogta a mikrofont. Ez idő alatt művelődésszervezői felsőfokú tanulmányt folytatott, később pedig Európai Unió-szakértői diplomát is szerzett. Azonban az évek során szerzett tudásnak és az affinitásának köszönhetően mégis a kereskedelem irányába orientálódott.

Ma már úgy véli, sokrétű tudással érkezett meg az édesapja és mások által 1990-ben alapított, Déli-Farm Kft.-hez. Az atyai következetességnek köszönhetően a legtöbb folyamatba beletanult a cégnél, mely nagyjából 20 év után teljes egészében családi vállalkozásként működött tovább. A haszonállattartáshoz kapcsolódó takarmányozási és tenyésztési szaktanácsadással, valamint agrárkereskedelemmel foglalkozó kft. ma nagyjából 4 milliárd forint forgalommal büszkélkedhet és több mint 40 embernek ad munkát.

Fotó: Török János

Generációs összhang

Az alapító idősebb Palotás Sándor felismerte, hogy a cég hosszú távú jövőjének biztosítása abban rejlik, ha a kormánykereket folyamatosan átengedi a következő generációnak. Az ifjabbik Sándornak az évek alatt volt ideje minden munkafolyamatra rálátni és megfelelő üzleti stratégiát kialakítani. Azonban egy cégnél a sikeres megújuláshoz más is kell.

A fiatalabb generáció újító ereje és a szeniorok tapasztalata kölcsönösen kell hogy erősítsék egymást. A gyorsan változó világban az ifjabb generációnak is lehetőséget kell adni a korszerű tudásuk átadására és a vezetésre. Fontos, hogy a generációk pozitívan tudjanak egymásra hatni. Egyformán kell befogadónak lenni. Ezzel a szemlélettel a kamara látókörében lévő vállalkozások is egyetértenek. Számos kamarai rendezvényen valamiképp felszínre kerülnek ezek a gondolatok

– fogalmazta meg véleményét kamarai alelnökként.

Komplex csomagot kínál

Az elmúlt 30 év során a Déli-Farm a

piaci elismertség magaslatára emelkedett, ami nem csupán a vállalat kiválóságának, hanem az összetett és átgondolt stratégiának is köszönhető. A vállalat sikerének alapját a gyümölcsöző emberi kapcsolatokra épített partnerség jelentette, amelyet őszinteség, hitelesség és szakmaiság jellemez. Ezen alapokra történő építkezéskor, a jelenkor kihívásaihoz alkalmazkodva a Déli-Farm számos újító üzleti, kereskedelmi és marketingmódszert alkalmazott. A vezetőség felismerte, hogy a szélesedő termék- és szolgáltatásportfólióval, valamint az üzleti partnerek támogatásával, miszerint, ha az ő céljaikat magukénak is tekintik, az üzleti siker garantált. Mindehhez hozzájárul a vállalat minőségi és páratlanul gazdag termékkínálata is. Így vált a Déli-Farm a piac igazán példamutató szereplőjévé.

Fotó: Török János

Innováció és adaptáció

A pályázati úton megvalósított infokommunikációs rendszerfejlesztést a termékportfólió-bővítés szándéka indokolta: a Déli-Farm Kft. – web­shopján keresztül is – ma több mint 10 ezer termékcikket kínál partnereinek. Bár az állattartáshoz kapcsolódó eszközök értékesítése merőben más, mint a takarmányértékesítés, mindkét divízió kihívásait szem előtt tartva egy korszerű ERP-rendszert fejlesztettek ki. Ez segíti a B2C és B2B webes értékesítést, valamint a hagyományos bolti termékforgalmazást, illetve hogy a cég a teljes üzleti folyamatát komplexen tudja kezelni. Emellett szakújságokban megjelenő kiadványukon, illetve országos viszonteladói hálózatukon keresztül is folytatnak értékesítést.

A takarmányozási kísérleteket és más egyedi fejlesztéseket az elmúlt időszakban közös projektekben más cégekkel, egyetemekkel, valamint laboratóriumi cégekkel karöltve végezték. A farmgazdálkodáshoz szükséges eszközök, például az újabb villanypásztorrendszerek – igény szerinti – kidolgozása szintén a cégprofilhoz tartozik. A német Albert Kerbl GmbH magyarországi, valamint a közép-­európai régió fő forgalmazójaként a világon a 15. legnagyobb partnereként folyamatosan újabb és újabb termékeket fejlesztenek ki. A Kerbllel közösen gondolkodva, de már saját márkanév alatt vezetik ezeket be a magyar piacra.

A két üzletág fej fej mellett halad. A piaci körülményekhez igazodva számos saját receptúrás terméket gyártatnak, valamint a hazai és nemzetközi piacon megtalálható készterméket forgalmaznak. Kimagaslóan jól teljesít a haszonállattartási eszközök értékesítése; a hobbiállat- és lótartáshoz kapcsolódó termékeket a piaci igények miatt hozták be kínálatukba. A lakosságot, illetve a haszonállattartásra szakosodott vásárlókat országosan szolgálják ki. A villanypásztorrendszerek forgalmazásában itthon a legnagyobbak; állattartó telepek, egyéni gazdálkodók, növénytermesztők, erdészetek, vadásztársaságok, de a lakosság is keresi e termékkört.

Követik a piacot, így folyamatosan bővítik termékpalettájukat. Mindezt úgy, hogy a mezőgazdaság kiszámíthatatlansága – az időjárás, a tőzsdei mozgás, a koncentrálódó piac, a fogyasztói igények változása – szaktanácsadó és kereskedő cégként állandóan kihívást jelent számukra.

Egységben az erő

Fiatal vállalkozóként 2008-ban lépett be a vármegyei kamarába, azóta kétszer is megválasztották kereskedelmi alelnöknek. Jelenleg nagyon jó elnöki-alelnöki csapattal (Kőkuti Attila elnök, Tóth Gábor, Gellért Ákos, Török László és Palotás Sándor – a szerk.) dolgozhat együtt – mondja –, de a küldöttek is sokat tesznek hozzá a közös munkához. Törekednek arra, hogy a kamara vonzáskörébe egyre több fiatal vállalkozó kerüljön, ez pedig a folyamatos megújulás miatt fontos, a kamara is így tud szintről szintre feljebb lépni. Persze az is hasznos, ha valaki önmagában rendelkezik a megújulás képességével, Palotás Sándor pedig ilyen. A fiatalos lendület benne van, de a kellő vállalkozói tapasztalatnak hála azt is tudja, milyen irányba kell vinni a vármegyei szervezetet.

„A felgyorsult világ megköveteli, hogy a fiatal is taníthasson újat az idősebbnek.”