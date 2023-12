Több mint 1700 hagyományos üzemű kályhát visznek az ország legszegényebb településein élő kisgyermekes családoknak, egyedül élő időseknek és nehéz helyzetű embereknek. Mint lapunkhoz eljuttatott közleményükben írták, a készülékek kiszállítása hetek óta tart, az utolsó darabokat a napokban adják át a rászorultság alapján kiválasztott családoknak, egyedül élő időseknek.

A Felzárkózó települések programban rászorultság alapján választották ki a családokat, vagy egyedül élő idős embereket. Csongrád-Csanád vármegyében 2 település – Baks, Nagyér – csatlakozott a programhoz.

– Az új kályhákat jellemzően azokba a háztartásokba vitték, illetve viszik ki, ahol eddig is csupán egyetlen helyiség fűtésére volt lehetőség, sok helyen pedig már régóta elhasználódott, átégett készülék helyére érkezett az új, gazdaságosan és biztonságosan működtethető kályha. A készülékhez új kályhacsövet és szénmonoxid érzékelőt is kaptak a családok – írták. Az érintett települések többsége egyébként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Heves és Baranya vármegyékben található, de két Csongrád-Csanád vármegyei településen is segítenek a karitatív szervezetek. A berendezéseket uniós forrásból vásárolták meg.

A legszegényebb települések felzárkózásának elősegítésére példa nélkül álló programot a magyar kormány 2019-ben indította el. Ahogy a program honlapján olvasható, a 2019-es induláskor 31 településen hét szervezet kezdte meg a munkát, 2023-ban már 178 helyszínen zajlik 29 megvalósító szervezet közreműködésével, és az évenkénti szakaszos bővítéssel 2025-ben éri el a 300-as létszámot – ilyen nagyságrendű, komplex fejlesztésre ezen a téren még nem volt példa Magyarországon.