Székkutas is támogatja a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ Reprodukciós Medicina Értéklánc Programját, amit a vásárhelyi kórház tavaly ősszel indított útjára. A program célja az egészséges anyák és újszülöttek számának növelése. Egy felsőkategóriás ultrahang készülék megvásárlását is tervezik, megszervezik az ehhez kapcsolódó oktatások finanszírozását is. A teljes program közel 120 millió forintba kerül, amit adományokból gyűjtenek össze. Az elmúlt hónapokban több jótékonysági programot is szerveztek, lakossági, vállalkozói felajánlásokat kaptak. Most a székkutasi önkormányzat is az ügy mellé állt. A képviselő-testület március végén úgy döntött, hogy 250 ezer forinttal támogatja a program megvalósulását. A 80 millió forintos ultrahangkészülék megvásárlása már belátható közelségbe került, a forrás több mint a fele már összegyűlt.