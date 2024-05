Hangulatos és vidám Facebook-posztban számolt be Nagy Attila Gyula, Üllés első embere arról, hogy elkezdődött a település főterének felújítása. A polgármester maga is úthengerre pattant a fotó kedvéért. Üllés főterén a közelmúltban megjelentek az első munkagépek és elkezdődött a területrendezés.

Mint megírtuk, 250 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően Árpádközpont néven teljesen megújul Üllés központi tere, a Szabadság tér. A parkot közösségi térként is használják, például az adventi hétvégéken, de a jövőben szeretnének a területnek további funkciókat adni. A 200-250 négyzetméteres területére – amelyet majd letérköveznek és amely Üllés központi rendezvényhelyszíne lesz a jövőben – egy országzászlót is is állítanak, ahol ünnepségeket, megemlékezéseket is lehet majd tartani.

Fotó: Karnok Csaba

A tér rekonstrukciója TOP Pluszos pályázatból valósul meg. A tervek szerint lesz majd új automata öntözőrendszer, játszótér trambulinnal, pihenő-találkozóhely fiataloknak okospaddal, ami indukciós technikával tölti az okostelefonokat. A parkolóhelyek is új arculatot kapnak, a most még ott megforduló buszok pedig majd a településen kívül létrehozott fordulóban tehetik majd ezt meg. Már 2021-ben Üllés hosszútávú településfejlesztési koncepciójában szerepelt, hogy a Szabadság tér helyett a Ruzsai út elkerülő útnál tervezett körforgalmú csomópontjában fordulhatnának meg a buszok, visszaadva ezáltal a teret a gyalogosoknak.

A tervek között szerepel a jövőben egy Árpádhoz köthető szobor, vagy emlékhely elhelyezése is a megújuló téren, de ahhoz még további forrásokat kell gyűjteni.