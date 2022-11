Napközben az ország déli, délnyugati felén megszűnhet a párásság, és kisüthet a nap - írta tegnap a Köpönyeg előrejelzése, és ez be is igazolódott: a napsütés mellé kellemes őszi időt kaptunk Mindenszentek napjára. Kora délután 22 fokig emelkedett a hőmérséklet, hajnalban 11 fokig süllyed majd. Szerdán a nap első felére erősen felhős, párás, néhol tartósan borult időt jósolnak, előfordulhat kisebb eső, szitálás is, de a déli óráktól észak, északnyugat felől csökken majd a felhőzet. Az északnyugati szél megélénkül, délután nem lesz olyan meleg, mint ma: 19 fok körüli értékeket mérhetünk.

Ami az ovosmeteorológiát illeti, folytatódik a frontmentes, de párás őszi időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését, de a párás levegő felerősítheti a krónikus ízületi és felső légúti betegségben szenvedők panaszait, illetve kedvez a felső légúti vírusok terjedésének.