Csongrád-Csanád vármegye rendre kiválóan szerepel a magas hőmérsékletek „versenyében”, az országos napi rekordokban. Az más kérdés, hogy ennek mennyire örülünk. Hódmezővásárhely-Szikáncs jó néhányszor volt az első helyen, de Kübekháza is hozott már legmagasabb napi hőmérséklet-értéket. Derekegyház számára sem ismeretlen a „leglegleg” meleg. Az elmúlt nyarakon sokszor ott mérték a legmagasabb hőmérsékletet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat június 16-án közzétett adatai szerint most is Derekegyház került az élre 35,9 Celsius fokkal. Gratulálnánk, de inkább jó pár fokkal hűvösebb hőmérsékletet kívánunk!