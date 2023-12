Vasárnap késő délutántól egy érkező hidegfront hatására északnyugat felől mindenütt beborul az ég, és éjszaka egyre többfelé várható eső, zápor, hajnalban, reggel délen egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A kora reggeli órákig a délkeleti, keleti határ közelében még kicsi a csapadék előfordulási esélye. Reggeltől északnyugat, nyugat felől gyorsan és jelentősen csökken a felhőzet, délutánra a keleti határvidéken is. Eközben az ország déli fele fölé magasszintű felhőzet érkezik. A Dunántúlon délelőtt, a keleti határvidéken délután, késő délután áll el az eső. Vasárnap a déli szél élénk, az Észak-Dunántúlon olykor erős lesz, és éjszaka is élénk marad a légmozgás. Hajnaltól azonban előbb a Dunántúlon majd napközben keletebbre is északnyugatira, nyugatira fordul a szél, és meg is erősödik.

A hajnali órákban általában 2 és 8 fok közötti értékekre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 11 fok között alakul, Baranyában reggel állhat be a maximum.