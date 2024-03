Nyugat felől növekszik a magasszintű felhőzet, amely este egyre nagyobb területen meg is vastagszik. Éjszakától döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és hazánk nyugati, északnyugati felén, majd szombaton napközben már keletebbre is előfordul eső, zápor, a Dunántúlon egy-egy zivatar sem kizárt. Estefelé nyugat felől határozottan csökken a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is.

Szombaton késő este az Észak-Dunántúlon már többfelé kísérhetik élénk széllökések az északnyugati szelet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 9 fok között valószínű, a vékonyabb felhőzettel borított északkeleti, keleti tájakon helyenként fagypont közelébe is lecsökkenhet a hőmérséklet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 17 fok között várható.