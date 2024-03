Kizökkent a világ, még sosem volt annyira meleg a február, mint 2024-ben. Csongrád-Csanád vármegyében is sorra dőltek a hőmérsékleti rekordok. A Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumban februárban 8,8 Celsius-fokos havi középhőmérsékletet mértek a HungaroMet meteorológusai, ami 2,4 fokkal haladta meg az eddigi rekorder februárt.

A szokatlanul enyhe időjárás miatt a megyeszékhely parkjait és közterületeit gondozó Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársainak is egy hónappal korábban át kellett állniuk a téli üzemmódról a tavaszira. A vállalat életében még sosem fordult elő korábban, hogy február végén már városszerte füvet nyírtak és lombot takarítottak – tudtuk meg Makrai Lászlótól, az önkormányzati cég ügyvezető igazgatójától. A város tavaszi nagytakarítása is egy hónappal korábban, már február közepén megkezdődött. Az útsöprő gépek a fagymentes éjszakákon járták a település utcáit. A játszótéri homokozók gyommentesítésével, valamint cseréjével is végeztek.