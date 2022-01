Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország több megyéjére másodfokú riasztást adott ki az erős szél miatt. Mint írják, a délnyugati tájak és az északkeleti határvidék kivételével erősen viharos széllökésekre is számítani kell. Az sem kizárt, hogy a széllökések akár 100 km/h-t meghaladják, de a magasabban fekvő területeken 110 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A légmozgás csak a késő éjszakai órákban veszít erejéből. Vasárnap napközben az északkeleti országrészben az intenzív záporokat egy-egy villámlás, dörgés is kísérheti.

Az erős szél többféle balesetveszélyes helyzetet teremthet a közutakon, ezért kérjük, fogadják meg az ORFK-OBB tanácsait!

Az erős, viharos szél szokatlan feladatok elé állíthatja az autóvezetőket, akár személy-, akár teherautóval, vagy busszal hajtanak. Az útra keresztirányú szél a járműveket letérítheti a követett nyomvonalról, és főként gyakorlatlan sofőrök nehezebben tudják visszaterelni az autót a kívánt irányba. Különösen igaz ez a nagy oldalfelületet nyújtó furgonokra, teherautókra és buszokra. Ezekbe, mint a vitorlába kap bele a szél. A tehergépjárműveket, buszokat, vagy utánfutókat vontató járműveket vezetve szélben különösen kell figyelni, és lehetőség szerint kisebb sebességgel kell haladni, illetve ha a sofőr észleli a billenés veszélyét, akkor jobb mielőbb szélvédett helyen félreállni a járművel addig, amíg csillapodik a szél.

Erős szélben a felsorolt szélérzékeny járművek közelében haladó személyautósoknak is jobban kell figyelniük, előzéskor, kikerüléskor nemcsak arra, hogy a széltől a másik jármű elhagyhatja a nyomvonalat, de arra is, hogy mellé érve az előzést-, elhaladást végző autó hirtelen szélárnyékba kerül, ami miatt letérhet az addigi irányról: és a szélárnyékból kikerülve ez ismételten megtörténhet.

A szélárnyék jelenségre nemcsak nagyméretű járműveket előzve-, kikerülve kell felkészülniük az autósoknak. Tereptárgyak mellett elhaladva, ezek lehetnek nagyméretű épületek, felüljárók lábazata, vagy akár egy dombhát, szintén szélárnyékba kerülhet a jármű, tehát a mozgása, viselkedése hirtelen megváltozik. Nagy szélben kerülni kell a nagy sebességű haladást.

A visszafogottabb menetsebesség abból a szempontból is előnyös, hogy a viharosan szeles időben a szél az útra sodorhat nem odavaló akadályokat, letörhet faágakat, amelyekre rá-, vagy nekihajtva a közlekedő balesetet szenvedhet.

Lassabban haladva több idő jut az akadály észlelése után a cselekvésre, fékezésre vagy kikerülő manőverre.