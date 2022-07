Több rendőrt és tűzoltót láttak kivonulni olvasóink csütörtök hajnalban a szegedi Fidesz-irodához, miután oda betört valaki. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendőrségre 4 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi betörte egy Victor Hugo utcai ingatlan ablakát és bemászott. A helyszínre érkező rendőrök megtalálták a férfit, aki időközben Molotov-koktélt dobott el az épületben, amellyel tüzet okozott. A járőrök a tüzet eloltották, a 28 éves szegedi férfit elfogták és előállították, elszámoltatása folyamatban van.

Fotó: Sándor Judit



A szegedi Fidesz lapunkhoz eljuttatott közleményében az eset kapcsán azt írta, hogy ez a szemmel látható következménye a Gyurcsány-párt folyamatos hergelésének. Hozzátették, természetes, hogy vannak nézetkülönbségek politikai pártok között, azonban az teljességgel elfogadhatatlan, hogy ezek a viták tettlegességig, rongálásig, emberek testi épségének fenyegetéséig fajuljanak.

Megjegyezték, nem a mostani volt az első eset, amikor a szegedi Fidesz-iroda és annak munkatársai ellen fizikai erőszakot alkalmaztak, hiszen a 2018-as országgyűlési választás éjszakáján szintén a baloldal által felhergelt emberek törtek be és bántalmazták az ott tartózkodókat. Ezt követően egyébként 2018 decemberében is megrongálták az irodát, először december 13-ára virradóra téglával törték be az ajtó üvegét, majd december 14-én reggel diszperzittel leöntött iroda fogadta a Fidesz munkatársait.

A párt közleményében leszögezte, elítélik az erőszakot, viszont a baloldal állandó gyűlölködése sajnos időről-időre termékeny talajra hull. Felszólították Gyurcsány Ferencet és pártját, hogy fejezzék be a folytonos uszítást és azonnal hívják vissza a Lenin-fiúkat.