Kimagasló szakmai tudása és tevékenysége elismeréseként a kiemelt mentőtiszt címet adományozta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója Hangai Józsefnek. Az OMSZ Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének szóvivője a Rádió 88-nak elmondta, 2005-ben kezdte mentőápolóként, 2007 óta már mentőtisztként dolgozik, 2017 óta pedig ő a regionális szóvivő is. Az édesapja is mentőápolóként dolgozott 43 éven keresztül, így már gyermekként megtetszett neki ez a hivatás. Kiemelte, az ilyen elismerések mellett a sikeres életmentések és a bajbajutottak visszajelzése is motiválja őt a mindennapokban. Hangai Józsefen kívül a szegedi mentőállomáson még 19-en részesültek hasonló kitüntetésben.