Kedden Csongrád-Csanád megyében kilenc esetben riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűz miatt. Hódmezővásárhelynél, Algyőnél, Szegeden, Domaszéken és Mindszenten is lángolt az aljnövényzet, a tűzoltók szinte egész nap dolgoztak a lángok eloltásán, a környezet védelmén. A hivatásos egységek munkáját több esetben is az önkéntes tűzoltók is segítették. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Súlyos baleset történt kedden délután az M5-ös autópályán Szatymaz közelében. Kisbusszal ütközött egy teherautó a Szeged felé tartó pályatesten, a 151-es kilométerszelvénynél. A szegedi és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók egy ember holttesttét feszítővágó segítségével emelték ki a roncsok közül, majd áramtalanították a járműveket. A balesetben további hat utas megsérült. A mentés idején teljes útlezárás volt érvényben.