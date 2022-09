Mint elhangzott, a magyar-román határ összesen 415 kilométer hosszú. A román és a magyar szervek 20 átkelőhelyen biztosítják a forgalmat, ezek közül a csanádpalotai a legnagyobb. 2007 óta közösen végzik a járőrözéseket mindkét oldalon 10 kilométeres mélységben. Az idei év első 8 hónapjában 9,9 millió ember és 4 millió autó kelt át a 20 átkelőn; ebből 5 millió a Csongrád-Csanád megyét érintő szakaszon, Csanádpalotán és Nagylakon. A nagyváradi határrendőr felügyelőség első embere, Bondar Marin tábornok elmondta, egymással együttműködve mindent megtesznek a minél gyorsabb átkelés lehetőségéért – augusztusban például volt, hogy pluszsávokat nyitottak meg az érkezőknek.

A nagy forgalom ugyanakkor nagy figyelmet is igényel, hiszen az illegális migráció jelentős része is itt zajlik. Ugyancsak az idei év első 8 hónapjában 4 ezer, ezen belül csak augusztusban 1500 migráns került kézre az itteni két határátkelőnél. Tipikusan kamionok rakterében elrejtőzve kísérlik meg az átkelést. Ennek megakadályozása érdekében Nagylakon például kutyás járőröket is bevetnek, ellenőrizve a járműveket.

Fotós: Karnok Csaba

Polyák Zsolt dandártábornok mindezt többek között azzal egészítette ki, hogy kiemelte: ezeknek a jogellenes cselekményeknek a felderítése nem egyszerű feladat. A szakképzettség mellett sokszor élettapasztalatra is szükség van. Bemutatott egy kisfilmet is, amelyen egy eredményes akciót örökítettek meg. Ebben az esetben a plombák a teherautó ponyváján mind a helyükön voltak sértetlenül – az ellenőrzés éberségének volt köszönhető a siker, elfogták a határsértőket. Idén eddig 160-szor próbálkoztak migránsok járműben megbújva, egy-egy alkalommal akár több mint hetvenen is. Az esetek száma egyébként egy év alatt megduplázódott. A statisztikákból az is látszik, hogy hónapról hónapra növekedett, a legerősebb hónapok a július és az augusztus volt eddig. Szinte minden nap fognak el illegális migránsokat – előző este például 20 embert. Jelentős és évről évre növekszik a lopott és a határátkelőn kiszűrt nagy értékű autók száma is.

Mint elhangzott, a határforgalom 2022-ben 4,5 százalékkal nőtt.

A feladat a határ őrzése, illetve az átkelés egyszerűbbé, gyorsabbá tétele, és ennek érdekében szoros együttműködést alakítottunk ki

– tette hozzá Polyák Zsolt. Azt mindkét vezető fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a közös fellépést a jövőben tovább erősítik.

A sajtótájékoztatót követően kitüntetések átadására is sor került. A magyar oldalon három rendőr őrmester vehetett át elismerést: Jenei Tamás, Bencsics Richárd Gábor és Modróczki Tamás.