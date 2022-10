A rendőrök már figyelték azt az elkövetői bandát, aminek tagjait 2022. október 10-én Solt külterületén, az 52-es számú főúton fogtak el. A járműben három román állampolgárságú férfi utazott, akiket az egyenruhások a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra előállítottak. A jármű motorterében egy láncos csővágót találtak, amit a bűncselekmények elkövetéséhez használtak a tolvajok.

A 20, 24 és 28 éves férfiakat a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján Dunaújvárosban 2022. október 5-én éjszaka több járműnek is eltulajdonították a katalizátorát. A nyomozók több rendbeli bűnszövetségben, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a három elkövetőt.

A tolvajok beismerő vallomást tettek, melynek során elmondták, hogy Magyarországra azért érkeztek, hogy járművek katalizátorát eltulajdonítsák, majd azok értékesítéséből anyagi hasznot szerezzenek.

A nyomozás során arra is fény derült, hogy az elkövetői kör ez évben Magyarországon több városban is követett el ilyen jellegű bűncselekményeket. A rendőrség jelenleg is vizsgálja, hogy az elkövetők összefüggésbe hozhatóak-e további katalizátorlopásokkal.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai a tetteseket kihallgatásukat követően őrizetbe vették, majd 2022. október 12-én előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására.