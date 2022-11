Belügyminiszter a kávézóban

Péntek délelőtt is feltűnően üresek voltak a horgosi utcák, a rendőri jelenlét sem volt jelentős, ezért tűnt fel a három csillogó Land Rover Discovery, ami a Bruno kávézó elé állt be. A konvoj Bratislav Gašić belügyminisztert szállította, aki rövid helyzetértékelésre tért be a vendéglátóhelyre, ahonnan udvariasan elküldtek minket. Ekkor mentünk ki Horgos végébe, ahol a Bartók Béla utca folytatásához. A határtól nem messze, a Bácska-birtok mellett állt a migránsok egyik sátortábora. Péntek délelőttre teljesen kiürítették. Rendőrök, kommandósok kászálódtak ki jöttünkre az autóikból. Még azt sem engedték, hogy az üres migránstábort lefotózzuk.

Szerencsevadászok kutattak értékek után

Átmentünk a település másik részére. Az Alkonyat utcát az autópálya szeli ketté. Itt is volt egy nagyobb tábor. Messziről annyi látszott, hogy az autópálya mellett buszok parkolnak és tévések forgatnak. Nem sokkal késtük le az akciót. A migránstábort körbevették, kiterelték a migránsokat, és buszokkal elszállították őket egy dél-szerbiai befogadó-állomásra. Alig ürült ki a tábor, azonnal megjelentek a szerencsevadászok, akik értékek után kutattak. Egyikük egy külső akkumulátorral és néhány szappannal gazdagodott.

Mint később kiderült, nem minden migránst fogtak el az egyenruhások. Az autópályán egy Passat lassított és szedte fel a migránsokat, a televíziós stábok és fotóriporterek jelenlétével mit sem törődve.