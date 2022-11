Folyamatosak voltak a konfliktusok a között a nő és férje között, akit a férfi tavaly vert agyon egy szegedi panzióban – mondta Gaudi Tibor bíró szerdán, a Szegedi Törvényszéken, ahol ítéletet hirdettek a gyilkossági ügyben.

A férfit a törvényszék erős felindulásból elkövetett emberölés miatt hat év börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet indoklásában az is elhangzott, hogy a hat kisegítő osztályt végzett férfi és a diplomás tanárnő között már a bűncselekmény előtt csaknem egy évvel megszakadt a házastársi kapcsolat, rossz viszonyban voltak. A férfi azonban ezt nehezen viselte. A nő közelében maradt, aki emiatt többször is feljelentette egyebek mellett zaklatás miatt. A bíróság korábban távoltartást is elrendelt, de a nő ez után is többször találkozott vele. A kapcsolatuk végül tavaly év elején szakadt meg, amikor a férfi hajléktalan lett. Abban a lépcsőházban húzta meg magát, ahol a nő lakott.

A tragédia végül áprilisban történt. Akkorra beszéltek meg egy találkozót a szegedi panzióban, aminek a szobájába a férfi a nő érkezése előtt felvitte a gyilkossághoz használt vascsöveket. A panzióban szexuális kapcsolatot is létesítettek, utána azonban a nő az egyik vascsővel támadt a férfire. A verekedés eldurvult. A férfi többször lesújtott a vascsővel, és addig ütötte és szurkálta a nőt, amíg az a földre nem került A férfi ezután a nő nyakára lépett, és az asszony meghalt. A férfi a tárgyalások alatt többször is arról beszélt, hogy a nő kisemmizte.

Az ügyész súlyosításért, a védelem felmentésért fellebbezett, ezért az ítélet nem jogerős.