Érződik az illegális migráción a szerb hatóságok eddiginél szigorúbb fellépése a határ túloldalán, mert most egy nap alatt, egészen pontosan hétfőn összesen 125 határsértőt találtak a rendőrök és a katonák az országban – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság kedden nyilvánosságra hozott adataiból. Az viszont továbbra sem jó hír, hogy most is Csongrád-Csanád megyében találták a legtöbb, 79 migránst. Találtak illegális bevándorlókat Ásotthalmon, Domaszéken, Kübekházán, Nagylakon, Öttömösön, Röszkén és Ruzsán is.

Bács-Kiskun megyében 34 határsértőt tartóztattak fel Bócsán, Kelebián és Petőfiszálláson. Csongrád-Csanád megyében hétfőn 377, Bács-Kiskun megyében pedig 4 embert akadályoztak meg a határnál abban, hogy illegálisan Magyarországra lépjen.

Most azt is közölte a rendőrség, hogy pontosan hogyan történt a domaszéki migránsbaleset. Azt írták, hogy a településen belül reggel 8 órakor akartak a rendőrök megállítani egy lengyel rendszámú autót. A sofőr azonban nem állt meg, továbbhajtott. Végül a kocsit azt 5431-es út 5. kilométerszelvényében találták meg az árokba borulva. A helyszínen három sérültet találtak. A sofőr, valamint a jármű többi utasa elfutott, de nem sokkal később őket is elfogták.

Az embercsempészés alapesetben egy évtől öt évig, minősített esetben akár öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, iraki, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban személyazonosságukat nem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.