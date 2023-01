Készpénzt és mást is lopott egy vásári sátorból két szentesi fiatal – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A fiúk még tavaly december 25-én éjszaka mentek be a Kossuth téren felállított elárusító sátorba. Onnan több dolgot vittek magukkal, egyebek közt készpénzt, bankkártyaolvasó-terminált és egy doboz ördögpatront. Egy héttel később két 15 éves társukkal kiegészülve egy elhagyatott belvárosi épületbe jutottak be. Ott egyebek mellett ablakokat törtek be, rongáltak meg, feliratokat festettek a nyílászárókra és elektromos vezetékeket téptek ki a falból. A fiatalok ellen kisebb értékre elkövetett lopás bűntette és rongálás miatt indult eljárás a Szentesi Rendőrkapitányságon.