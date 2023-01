Sajnálja, hogy mások megbetegedtek miatta – ezt mondta az a férfi, akinek hétfőn kezdődött a pere a Szegedi Járásbíróságon. A hentes végzettséggel nem rendelkező férfit ártalmas közfogyasztási cikkel való visszaéléssel vádolják, magyarán romlott hústermékeket árult Szegeden a Csillag téri, a Szilléri sugárúti szupermarket mögötti, és a Sárosi úti termelői piacokon. Többek között füstölt disznósajtot, füstölt májast és abált vért forgalmazott, amelyeket az ügyészség szerint a hatósági előírások megszegésével állított elő. Ez akkor derült ki, amikor a vevői közül 27 embernél súlyos gyomorfertőzést diagnosztizáltak. Volt olyan, aki majdnem egy hétig beteg volt, és négyen kórházba is kerültek.

A hatóság ezután kezdett vizsgálódni, és gyakorlatilag néhány nap alatt kiderítették, hogy mi okozta a bajt. A férfi telephelyén vett mintából a járványügyi hatóság ugyanazt a szalmonella kórokozót mutatta ki, amit a betegeknél is.

Később az is kiderült, hogy a férfi nem maga tenyésztette a disznókat, hanem vásárolta őket, de a legnagyobb probléma nem ezzel volt, hanem a nem megfelelő tárolással és hűtéssel. A feldolgozott sertést állítása szerint hűtőládákban vitte a piacra, és ott rakta ki azokat az asztalra.

Hétfői vallomásában azonban többször ellentmondásba keveredett azzal kapcsolatban, hogy hogyan szállította a készterméket, és hogy pontosan mennyi ideig maradtak azok hűtés nélkül. Elmondta azt is, hogy nem volt tisztában azzal, hogy pontosan mit jelent a hűtési lánc fogalma, és azt sem tudta megválaszolni a bíró kérdésére, hogy hány fokon kell tárolni a feldolgozott sertéshúst. Az ügyben a férfi egyik ismerősének a szerepe sem tisztázott még. Ő és a vádlott is azt állították, hogy nem vett részt a termékek előállításában, de olyan előfordult, hogy a hagymapucolásban segített. A meghallgatott hatósági állatorvosok szerint viszont ez már ételkészítésnek számít, amihez egészségügyi kiskönyv is kellene, de az csak a vádlottnak volt. Az ügyben a Szegedi Járásbíróság még tart egy tárgyalási napot. Akkor ítéletet is hozhatnak.