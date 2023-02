Hetente szükségszerűen ellenőrzi a Szenteshez tartozó tanyavilágot a Szentes Polgárőr Egyesület. A városhoz több külterület is tartozik, és a polgárőrség igyekszik hétről hétre a szolgálatok alkalmával végig látogatni ezeket a területeket. A tanyavilágban élő idősek szinte úgy várják a polgárőröket, mint egy családtagot. Nem volt ez másképp legutóbb Cserebökény, Veresháza és Újosztás területén sem, ahol egy kis aprósággal is örömet tudtak szerezni az önkéntesek. A polgárőrök a beszélgetések során átfogó képet kaptak az ott élők problémáiról. Igyekeznek feltérképezni az idegen mozgásokat az elhagyatott tanyáknál is, hiszen van, mikor erre a lakosságtól is kapnak felkérést.