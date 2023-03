A kislányt ráadásul már korábban is figyelte a férfi. Volt, hogy az általános iskola elé ment zaklatni a lányt, akkor a szülők zavarták el a helyszínről. Néhány nappal később azonban a villamosra is követte a 12 éves Bellát a zaklató – írja a Bors.

Ijesztő hírek érkeztek a Bors napilaphoz Szegedről. Egy 40 év körüli, sötétebb bőrű férfi ugyanis napokon keresztül követte a csupán 12 éves Bellát, majd amikor a közelébe került, még el is akarta rabolni magával. Többszöri találkozásaiknál az volt a kislány szerencséje, hogy mindig vagy a szülők, vagy a járművezető időben közbe tudott lépni, mielőtt hozzáérhetett volna az elkövető. A rendőrség jelenleg is kutatja a férfit, illetve szemtanúkat keresnek, hogy minél hamarabb elfoghassák a zaklatót.

A Bors napilapnak Bella anyukája, Adrienn nyilatkozott az incidensről és arról, hogy milyen lelki megterheléssel járt gyermekének a férfivel való találkozás.

– Hétfőn még csak követte a lányomat, aki egy osztálytársával tartott hazafele az iskolából. Bella amikor észrevette, azonnal fel is hívott engem. Én szóltam egy környéken élő szülőnek, és akkor a nevelőapuka kiment a lányokhoz, hogy megvárja, amíg felszállnak a trolibuszra. Ekkor eltűnt a férfi – kezdte beszámolóját Adrienn. Az ijesztő részletek azonban még csak ezután kezdődtek.

Sokkos állapotba került Bella a férfival való találkozás után

Két napig nem hallották hírét sem a zaklatónak, ám csütörtökön, amikor Bella sajnos otthon felejtette a telefonját, megint megjelent a férfi.

– A szülők a villamosig kísérték a lányomat, akkor nem is látták sehol az őt követő férfit. Egyszer csak utazás közben azonban felszállt a járatra a férfi és ott is figyelte a kislányomat. Miután feltűnően pásztázta Bellát, több utas is a védelmére kelt és kérdezték, hogy ismeri-e ezt a figurát. Nekik is elmesélte a hétfőn történteket és ezért a férfi és ő közé álltak, amikor a pasi elindult felé – árulta el a kétségbeesett anyuka. Hozzátette, hogy ezután fenyegette meg a lányát az elkövető.

Azt hangoztatta a férfi, hogy el akarja vinni magával a lányomat, mert nincsen pénze.

Szerencsére azonban az utasok, majd a sofőr segítségével lezavarták a járműről a férfit, aki még dulakodni is kezdett a járaton. Adrienn elmondta, hogy a lánya később sokkos állapotban szállt le, és amikor hazatért, akkor is nagyon ijedt volt még. Bele sem merünk gondolni, hogy milyen lelki traumaként élhette meg ezt az incidenst Bella.

Szemtanúkat keres a rendőrség

Adrienn beszámolt róla, hogy a feljelentést megtették, illetve folyik a kamerafelvételek kutatása a férfiről. Az anyuka megkérte lapunkat, hogy tolmácsoljuk olvasóink felé, hogy szemtanúkat keresnek az esettel kapcsolatban.