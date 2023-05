Megtámadtak egy taxist még pénteken éjjel a szegedi Széchenyi téren. Ezt a megtámadott férfi fia írta az egyik közösségi oldalon. Hozzátette, hogy az édesapját „teljesen szétverték és kirabolták” a taxiállomáson. Azt írtja, hogy a támadás azért történt, mert a taxis egy részeg férfit nem akart elvinni oda, ahova szerette volna. Hozzátette, hogy az esetet többen is végignézték, de senki sem segített. Tudtuk vele, és a megtámadott férfival is beszélni. Ő azt írta, hogy ha jobban lesz, részletesen is elmondja, hogy mi történt. Kerestük az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol azt mondták, hogy garázdaság miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen. A támadó ugyanis elmenekült.

Cikkünket frissítjük.