A vádirat szerint a vádlott és a sértett 20 éven át voltak élettársak. A férfi már a kapcsolatuk fennállása alatt is rendszeresen bántalmazta a sértettet. Ittas állapotban pofozta, rugdosta, tárgyakkal ütlegelte őt, neki kisebb sérüléseket okozva. Szétválásukat követően 2022. decemberében a vádlott többször is megfenyegette a nőt azzal, hogy fejbe fogja lőni, egyszer egy távcsöves fegyvert is irányított a volt párjára eközben. Egy másik alkalommal egy légpuskát fogott ittasan a sértettre, és azt kérdezte tőle, hogy hova lőjön. – írja sajtóközleményében a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

Forrás: rendőrségi fotók

A nyomozó hatóság a sértett feljelentését követően házkutatást tartott a vádlott lakásán. Ennek során egy lőfegyvernek minősülő légpuskát, valamint egy hangtompítóval is felszerelt másik fegyvert foglalt le, melyek tartására a vádlottnak nem volt engedélye.

A járási ügyészség a vádlottat lőfegyverrel visszaélés bűntettével, kapcsolati erőszak bűntettével valamint minősített zaklatás bűntettével vádolja. Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben 2 év 6 hónap börtön kiszabását indítványozta, arra az esetre, ha beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. A vádemeléskor letartóztatásban lévő terhelt bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.