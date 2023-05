A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztály Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya még 2021 nyarán kezdett el nyomozni természetkárosítás miatt, miután olyan információk birtokába jutott, hogy egy gyulai tanya tulajdonosa engedély nélkül tart védett madarakat.

Az adatgyűjtéseket és az elsődleges nyomozati cselekményeket, valamint a társhatóságokkal való kapcsolatfelvételeket követően még 2021 nyarán került sor egy összehangolt akció lebonyolítására. Ebben a KR NNI környezeti bűnözés elleni nyomozóin túl részt vettek az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztály, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Békés Vármegyei Kormányhivatal, valamint a Szegedi Vadaspark munkatársai is.

A rendőrök és a hatósági szakemberek kutatást hajtottak végre a gyulai tanyán, ahol mintegy száz madarat találtak. Ezek összértéke hozzávetőlegesen 20 millió forint volt. Az ellenőrzés során kiderült, hogy 54 madár tartásához a szükséges engedélyekkel a férfi nem rendelkezett. Ezek között volt 5 kakadu, 32 papagáj, 12 kifejlett nandu és 5 nandufióka. Utóbbi apróságokra egy keltető dobozban találtak rá a rendőrök. A mintegy tízmillió forint összértékű engedély nélkül tartott madárállományban nagyon értékes és ritkaságnak számító egyedek is voltak. Így például – az akár 6-700 000 forintot érő – jákópapagájok és ara papagájok is, sőt egy hibrid madár is, mely a sárgaszárnyú ara papagáj és a zöldszárnyú ara papagáj keresztezésével jött létre. A megszállott gyűjtőnek mondható tulajdonos – aki többségében Szlovákiából, Csehországból és Hollandiából szerezte be az állatokat – egy-egy madarat szinte családtagként kezelt, és kalitkában tartott, míg a többieknek egymással összenyitható, kültéri röpdét, illetve kifutót alakított ki. – közölte a rendőrség hivatalos oldala.