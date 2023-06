Újra fegyverropogás hallatszott a szerb-magyar határ közelében, a szerb oldalon, közel a magyar határhoz szombaton. A szerbiai Pannon RTV arról számolt be, hogy megint migránsbandák csaptak össze. Azt írták, hogy a lövöldözés szinte az összes Szabadka környéki erdőben hallható volt. Szerintük ekkora összetűzésre még nem volt példa a különböző migránscsoportok között azon a környéken. A lap hozzátette, hogy sok rendőr vonult ki a helyszínre, és a különleges egységeket is riasztották. A Szabadkai Rendőrkapitányságon azt közölték, hogy a migránsok közötti fegyveres leszámolásban két ember sérült meg. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt júliusban is volt egy nagyobb migránsleszámolás a Makkhetesi erdőben. Akkor egy migráns meghalt és hatan megsérültek a pakisztáni és afgán csoportok összetűzésében, és a helyzet a helyiek szerint azóta sem javult.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pedig ismét közölte a napi statisztikát az illegális migrációról. Szombaton az országban összesen 294 határsértőt tartóztattak fel. Közülük Csongrád-Csanád vármegyében 8 csoportban 212 migránst találtak Mórahalmon, Ásotthalmon és Szegeden.

A határkerítés Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán pedig 65 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt. A rendőrök Ásotthalmon egy embercsempészt is elfogtak. Egy szerb rendszámú autót ellenőriztek, amit egy szerb férfi vezetett. Az autóban 6 migránst találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír, afgán, török, pakisztáni és kínai állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elfogott embercsempész ellen eljárást indítottak, és őrizetbe vették.